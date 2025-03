Cartaxo avança com modernização da Escola D. Sancho I num investimento de 9,4 milhões

As obras de modernização da Escola Básica D. Sancho I, no Cartaxo, vão começar em Março e devem estar concluídas em Julho de 2026, anunciou o presidente da câmara municipal. “Queremos começar as obras no próximo mês. A nossa expectativa é essa. Este projecto vai ser feito por fases. A obra vai decorrendo e vamos tendo os alunos, ora nas salas que não estão a ser intervencionadas, ora nas salas que já foram intervencionadas, com o apoio também de contentores”, explicou João Heitor (PSD) à Lusa. As obras representam um investimento de 9,4 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR),.

De acordo com dados divulgados pela câmara, a intervenção inclui a reabilitação integral do edifício escolar, que passará a contar com 16 salas de aula normais, duas salas de artes, uma sala de música, dois laboratórios, uma sala de preparação, uma unidade de ensino estruturado, um centro de apoio à aprendizagem, uma biblioteca e um auditório. O projecto prevê ainda a demolição do antigo edifício de oficinas, onde irá nascer um novo recreio coberto, e a renovação do pavilhão desportivo existente. Nos espaços exteriores, destacam-se a construção de uma cobertura para o polidesportivo, um abrigo para bicicletas, uma plataforma para percursos rodoviários e um campo de padel.

O presidente da Câmara do Cartaxo sublinhou que a escola foi seleccionada para receber as obras devido ao “elevado nível de degradação” e por cumprir “todos os critérios do PRR”. A obra beneficiará cerca de 600 alunos e pretende “melhorar o aproveitamento escolar, aumentar a participação no ensino superior e fixar população no território”. A autarquia pretende ainda reforçar a oferta de actividades extracurriculares associadas à formação e contribuir para a “coesão territorial”.