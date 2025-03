Encarregado geral da Câmara da Chamusca desterrado para campo de jogos está no sítio certo

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, afirma que o encarregado geral do município “está a cumprir funções no devido local”. Recorde-se que Fernando Brás, o funcionário que Paulo Queimado “chutou” para um gabinete das instalações do campo de jogos da Chamusca há mais de sete anos, é o único encarregado geral da autarquia.

A afirmação do presidente da câmara, que é publicada na íntegra neste artigo, foi proferida na última sessão camarária, que se realizou na terça-feira, 18 de Fevereiro, depois de uma questão levantada pela CDU. “Gostava de lhe perguntar como é que está a situação do encarregado geral da autarquia”, questionou a vereadora Gisela Matias. Paulo Queimado deu a resposta e o assunto “morreu”, não tendo havido mais discussão por parte dos vereadores da oposição, onde também se inclui Tiago Prestes (PSD/CDS).

Tal como O MIRANTE tem vindo a noticiar, há mais de sete anos que Fernando Brás está sem trabalhar, embora recebendo o ordenado a tempo e horas. O MIRANTE deu visibilidade a este assunto em final de Fevereiro de 2020, mas a situação continua sem se alterar. No ano passado, um jurista ouvido por O MIRANTE considerou haver abuso de poder e eventual perseguição a um trabalhador por parte da sua entidade profissional. “O Ministério Público deve averiguar. Quem extravasar o poder que tem para prejudicar alguém, tem que responder por isso. Esta situação está a prejudicar os serviços da câmara municipal, há uma má gestão dos recursos humanos da autarquia que lesa o município, como é evidente na história que O MIRANTE contou há anos, e que não teve qualquer efeito na atitude e na gestão dos políticos que governam a câmara. Tendo em conta que o facto é conhecido, e se repete há pelo menos seis anos, é do conhecimento público e é comentado em toda a vila, certamente que as autoridades não deixarão de actuar, porque está em causa o estado de direito e a ofensa à dignidade de uma pessoa”, disse, na altura, o jurista que aceitou conversar com o nosso jornal.

Fernando Brás é um dos trabalhadores mais antigos da Câmara da Chamusca. Foi para o campo de jogos gerir umas obras que iam começar naquele espaço, mas até agora as obras não começaram. Aparentemente foi só um pretexto para o retirarem do antigo gabinete onde desempenhava o cargo de encarregado-geral. Desde essa altura que faz a gestão do seu tempo de trabalho sem trabalhar. O único encarregado-geral da Câmara da Chamusca só precisa de gerir o seu tempo morto já que não tem trabalho nem qualquer responsabilidade atribuída.

Fernando Brás trabalha na Câmara da Chamusca desde 1979. Chegou a encarregado ainda no tempo da presidência de Sérgio Carrinho. Há cerca de sete anos a vice-presidente da Câmara da Chamusca, Cláudia Moreira (PS), chamou-o e anunciou que seria ele a dirigir umas obras que iam começar no campo de jogos da Chamusca. Nestes anos nunca mais houve obras nem lhe deram qualquer justificação para o facto de o terem desterrado para um gabinete, num campo de jogos, quase no meio do mato, sem qualquer função ou responsabilidade.

Fernando Brás disse em Fevereiro de 2020 a O MIRANTE que não sabe quem depende dele, uma vez que ainda exerce o cargo de encarregado geral, ou sequer quem é o seu chefe, porque nestes últimos tempos ninguém o procurou ou lhe pediu responsabilidades. Trabalha ainda hoje, tal como na altura da nossa reportagem, num gabinete a um cantinho de uma sala, isolado, e desde que foi para aquele espaço nunca mais foi chamado para nada; continua a ter a função de encarregado-geral mas não vai a formações, nunca mais entregou um papel nos recursos humanos da autarquia, tem um telemóvel da autarquia mas não tinha na altura acesso a dados móveis; a única coisa boa que lhe acontece verdadeiramente é o ordenado a tempo e horas na sua conta bancária. Segundo ainda afirmou na altura limita-se a cumprir ordens. “Nunca ouvi uma repreensão, nunca me dirigiram uma má palavra, nunca aconteceu nada que justifique uma coisa destas”, disse a O MIRANTE, numa breve conversa ao telefone.

Entretanto O MIRANTE tem recuperado esta história publicada em Fevereiro de 2020 pela primeira vez, mas não tem tido a colaboração do funcionário da câmara que preferiu não responder às nossas perguntas por achar que já tinha dito tudo quando do primeiro trabalho editorial de O MIRANTE.