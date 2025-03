Falta de respostas sociais em Alenquer continua a dar que falar

O MIRANTE conversou há algumas semanas com a Associação Rising Child, de Alenquer, sobre o trabalho que desenvolve na área da deficiência. Algumas considerações mexeram com a comunidade local e obrigaram as responsáveis a prestar um esclarecimento que enviaram para a redacção do nosso jornal.

O tema da falta de respostas sociais no concelho de Alenquer continua a estar na ordem do dia. A conversa de O MIRANTE com a Associação Rising Child, que desenvolve e apoia cerca de três dezenas de famílias, publicada há cerca de um mês, mexeu com a comunidade e algumas instituições do concelho. O artigo, que conta maioritariamente como nasceu a associação e como actua, foi redigido com base numa entrevista realizada à presidente da associação, Andreia Costa, e a Ana Filipa Melo, voluntária da mesma ONG (Organização não governamental).

A associação partilhou agora um esclarecimento com a redacção de O MIRANTE explicando que, “antes e ao longo da conversa, foram sendo dados exemplos de outras carências na área da deficiência que, embora sejam reais, foram dados à margem do tema principal do artigo que iria ser publicado. Assim, não obstante terem sido proferidas pelas entrevistadas, as ideias principais da entrevista não eram essas”, lê-se na nota, que conclui: “a Associação Rising Child sempre respeitou e pugnou por manter estreita colaboração com as instituições visadas que, reconhece, fazem o máximo que podem neste âmbito”, termina o comunicado.