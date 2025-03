Feira da Destralha em Pontével passa a realizar-se mensalmente

Feira da Destralha em Pontével, concelho do Cartaxo, conta com a venda de artigos em segunda-mão e a próxima edição realiza-se sábado, 8 de Março.

A antiga escola primária de Pontével volta a abrir portas a 8 de Março para mais uma edição da Feira da Destralha, que passa a ter uma periodicidade mensal, excepto no Verão. Segundo a associação Colectivo Ponte, organizadora do evento, a decisão reforça o compromisso do evento com a economia circular e o espírito comunitário, tornando-se um ponto de encontro para quem procura dar uma nova vida a objectos em segunda-mão.

O presidente do Colectivo Ponte, Paulo Miguel Antunes, destaca a adesão de pessoas de vários pontos do país e a importância na comunidade da freguesia do concelho do Cartaxo. O Colectivo Ponte convida ainda a um workshop de pintura de andorinhas com a artista Carla Bruno, com um custo simbólico de cinco euros, incluindo materiais. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas online.