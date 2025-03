Golegã vai construir mais de meia centena de habitações a custos controlados

O município da Golegã vai começar a construir, no segundo semestre do ano, 52 habitações a custos controlados no terreno do Arneiro de São Martinho, num investimento de oito milhões de euros, indicou o presidente da câmara, António Camilo. “O terreno foi adquirido pelo IHRU [Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana] para este projecto. As habitações terão rendas acessíveis e a construção será financiada por fundos comunitários do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”, explicou à Lusa o presidente da Câmara da Golegã.

Com 1,6 hectares, o espaço custou 600 mil euros e prevê-se a construção de 16 apartamentos T1, 26 de tipologia T2 e 10 apartamentos T3, num investimento a rondar os oito milhões de euros. Embora reconhecendo que o projecto “não resolve totalmente” a carência habitacional da região, o autarca classificou-o como “muito importante para o concelho”. “Vamos tentar contemplar o máximo de pessoas que pretendam vir morar para a Golegã ou que moram na Golegã, mas não têm uma habitação condigna”, afirmou. Ainda segundo António Camilo, será elaborado um regulamento, em articulação com o IHRU, para definir os critérios para a atribuição das habitações. O município prevê iniciar as obras no segundo semestre deste ano, mas o autarca não adiantou a qual a data de conclusão prevista.