Samuel Teixeira fez carreira na PJ e trabalhou 30 anos nos homicídios

Samuel Antunes Teixeira vive há quase meio século na Póvoa de Santa Iria e trabalhou três décadas na Secção de Homicídios da Directoria de Lisboa da Polícia Judiciária (PJ), 15 anos sem o braço direito. Aos 35 anos apareceu-lhe uma borbulha no antebraço, foi ao médico e descobriu ter cancro. Durante seis anos fez várias cirurgias e quimioterapia, sem nunca deixar de trabalhar. Aos 41 anos amputaram-lhe o braço, mas mesmo assim só faltou um mês ao serviço. “Investigação criminal com um tipo sem um braço deve ser caso raro no Mundo. E os meus colegas nunca se recusaram a sair comigo. Para mim, foi muito importante”, recorda.

A direcção da PJ disse ao inspector para se adaptar à nova condição. Não havia carros com mudanças automáticas por isso quando saía com a brigada não ia ao volante. Apesar de ser raro usar arma, adaptou um revólver que prendia na dobra do joelho. Se precisasse de colocar balas fazia tudo com a mão esquerda. Durante 20 anos o inspector de homicídios trabalhou sem computador nem telemóvel. O mais difícil era ouvir as pessoas à secretária e fazer relatórios, sobretudo dos casos mais complexos. Era tudo dactilografado nas máquinas de escrever Olympia. “Naquela época tinha que ficar tudo na cabeça à primeira. A possibilidade de alterarmos as frases sem ter que fixar tudo foi o melhor quando chegaram os computadores. A informática deu uma grande vantagem à investigação”, conta.

A Polícia de Investigação Criminal sempre se destacou pelo uso de tecnologia avançada, com laboratórios de ciência forense e diversas ferramentas que auxiliam na obtenção de provas. Acompanhar a evolução tecnológica é essencial, uma vez que os criminosos estão sempre um passo à frente. A modernização não se reflecte apenas nos meios tecnológicos, mas também na formação dos profissionais. Se no passado bastava o 9.º ano de escolaridade para ingressar na PJ, hoje apenas candidatos com formação superior podem concorrer, acompanhando a exigência dos tempos.

Crimes que marcaram a carreira

O faro de um inspector desenvolve-se com o tempo, explica Samuel Teixeira, e com a orientação dos mais experientes, num processo contínuo de aprendizagem e transmissão de conhecimento. “A PJ tem o futuro garantido, apesar de um ou outro se ir embora porque não ganha o suficiente. Mas os que ficam são bons profissionais”, reitera.

Um dos casos mais marcantes que se recorda foi o assassinato de dois funcionários dos eléctricos da Carris em 1976. O guarda-freio e o cobrador apareceram degolados junto ao eléctrico que fazia a carreira Praça do Comércio/Cruz Quebrada, junto ao Estádio Nacional. Os corpos chegaram a estar em câmara-ardente no Mosteiro dos Jerónimos, num crime que teve impacto na opinião pública e que levou inclusive a greves nos eléctricos, autocarros e, por solidariedade, dos taxistas.

Um homem que convidou os quatro filhos e a esposa para almoçar, numa pausa durante o trabalho, numa oficina de estampagem, foi outro dos crimes que tem memória. Antes da chegada da família, o homicida colocou um tubo de plástico no interior de uma arrecadação anexa e ligou-o a uma bilha de gás. Quando os bombeiros chegaram, tiveram dificuldade em entrar porque os corpos estavam amontoados junto à porta. Escapou uma filha que faltou ao almoço para estar com o namorado. “Praticamente a imprensa não falou neste caso, passou por cima. Mas sempre houve violência doméstica, talvez não se desse tanta importância”, diz. A morte de Francisco Sá Carneiro, fundador do PSD, foi outro dos casos em que trabalhou e que, inclusive, deu origem a um dos livros que escreveu em que garante que a morte do ex-primeiro-ministro foi um acidente aéreo e não um atentado. Um dos últimos casos que acompanhou antes da reforma, em 2005, foi o assassinato de um agente da PSP no Bairro da Cova da Moura, Amadora. O agente, de 33 anos, foi atingido mortalmente por vários disparos de arma automática e de caçadeira quando seguia num carro-patrulha da PSP que circulava de madrugada no bairro.

Relação com os jornalistas e fugas de informação

Enquanto inspector, a relação com a comunicação social nem sempre foi pacífica. Uma vez, Samuel Teixeira foi “perseguido” por um jornalista quando se dirigiu a uma empresa para apurar a identidade de um possível suspeito de um crime de homicídio em Sacavém. “Às vezes estava chateado com a comunicação social. Eu lia notícias no jornal que estavam escritas exactamente da mesma forma que eu tinha escrito no processo, com vírgulas e tudo, porque havia fuga de informação nos tribunais. Nem se davam ao trabalho de contar a história por eles, copiavam tudo”, relata.

Ao longo da carreira foi acordado várias vezes de madrugada com telefonemas a anunciar que tinha sido encontrado um corpo. “Essa parte é como nos filmes”, diz, especialmente antes da formação da PJ de Setúbal. Quando a estrutura entrou ao serviço os homicídios da margem sul passaram a ser investigados por Setúbal.

Em 2002 foi nomeado inspector-chefe (interino) da 2.ª brigada. Começou a ficar cansado e reformou-se em Setembro de 2005. Sentiu um vazio “indefinível” que colmatou nos primeiros tempos com aulas na universidade sénior na Póvoa de Santa Iria, com os amigos e a ler. A escrita levou-o a editar em livro as suas memórias na PJ, e outra obra com as vivências de Timor, onde esteve. Os tempos de criança e juventude passados em Queijas, também tiveram eco num livro.