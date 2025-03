Utentes de Vialonga alertam para falhas na Linha SNS 24

Os utentes da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Vialonga denunciam dificuldades no acesso à Linha SNS 24, devido às novas regras de marcação de consultas de urgência impostas pelo Ministério da Saúde. Consideram que esta mudança representa um retrocesso na qualidade do serviço prestado.

Segundo a Comissão de Utentes de Saúde de Vialonga, os longos tempos de espera, aliados a um sistema de triagem digital pouco eficiente – incluindo uma gravação automática para casos de doença respiratória –, geram frustração e impedem um contacto célere com o serviço. A situação é descrita como insustentável e injusta, especialmente para quem tem problemas de saúde urgentes e não consegue obter o apoio necessário atempadamente.

Os utentes estão ainda preocupados com o fecho das urgências de obstetrícia, que continua a afectar grávidas em todo o país. O mau funcionamento da Linha SNS 24 e a falta de acompanhamento adequado têm levado a situações preocupantes, como partos em ambulâncias. Além disso, alerta a comissão de utentes, muitas grávidas de risco não conseguem realizar ecografias essenciais devido à falta de vagas nos hospitais públicos e à recusa de atendimento em tempo útil nos serviços privados.

“O desinvestimento e tentativa de desmantelamento do SNS estão a ter consequências graves na vida e na saúde. A mortalidade infantil e das parturientes tem vindo a aumentar. Juntos, precisamos de exigir a Saúde a que temos direito e merecemos”, lê-se no Boletim SOS Saúde em Vialonga.

USF Vialonga com menos duas médicas

A Unidade de Saúde Familiar de Vialonga ficou recentemente com menos duas médicas - uma, por ter pedido mobilidade e outra por se ter reformado. Os utentes aguardam que a substituição das médicas seja célere, para que a equipa de profissionais de saúde volte a ficar completa e que todos os utentes tenham médico de família.