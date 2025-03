Vaga de furtos em Santo Estêvão deixa população em sobressalto

Desde o início do ano que a Guarda Nacional Republicana (GNR) já registou sete ocorrências de furto no interior de moradias, bem como vários furtos de metais não preciosos na freguesia de Santo Estêvão, concelho de Benavente. A Herdade do Zambujeiro enfrenta uma onda de furtos que tem gerado preocupação entre os moradores, sendo uma das zonas mais afectadas, com queixas recorrentes sobre invasões a propriedades. Os assaltantes têm levado artigos como selas de cavalo, suportes para loiça, freios de alpaca, chaves de portões e candeeiros exteriores em ferro. No caso mais recente, ocorrido a 19 de Fevereiro, os ladrões furtaram cortinas e varões em latão.

O oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Santarém, tenente-coronel Rui de Brito, afirma a O MIRANTE que a investigação criminal já está a desenvolver diligências e que os suspeitos são bastantes objectivos nas suas acções. Para além dos furtos em habitações, há também registo de roubos de contadores de água e outros utensílios metálicos, presumivelmente para revenda. “Estamos a acompanhar de perto a situação e temos intensificado o patrulhamento, incluindo no período nocturno”, garante o oficial, apelando à população para que comunique quaisquer movimentos suspeitos.

O chefe da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR, David dos Santos, confirma que a GNR se encontra a desenvolver todas as diligencias policiais no âmbito das investigações em causa, tendo os factos sido comunicados ao Ministério Público, através dos respectivos autos de notícia. E especifica que nestas ocorrências não existe registo de que tenha sido exercida violência contra as vítimas.

O presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, Nelson Norte, assegura a O MIRANTE que foram reforçadas as rondas nas herdades com meios próprios e que as autoridades estão empenhadas na resolução do problema. “A população também está muito mais atenta e os responsáveis pelos furtos já estão identificados pelas autoridades e até pelos moradores”, refere, revelando que a junta e a câmara municipal estiveram numa reunião conjunta com as autoridades de segurança a nível distrital. O autarca acrescenta que tem auscultado as associações de moradores para tranquilizar a população e reforçar a confiança na Guarda. “Acredito que com os esforços que estão a ser feitos a situação acalme em breve”, concluiu.

Arrombaram janela e levaram tecnologia, roupa, álcool e dinheiro

Uma moradora, que prefere não ser identificada, confirma a sensação de insegurança, sobretudo desde o final do ano. Visada pelos amigos do alheio, explica que os meliantes entraram por uma janela que arrombaram e levaram aparelhos tecnológicos, roupa, álcool e dinheiro. Remexeram tudo, mas sem causar estragos. Apesar disso, elogia a resposta das autoridades, vincando que sempre que foi necessário chamar a GNR ou os rondistas foram rápidos e prestáveis.

A mesma residente revela que a herdade conta com vigilância privada e que estão a ser tomadas medidas para reforçar a segurança, tanto individualmente como colectivamente. “Já implementámos algumas medidas em nossa casa. Existe um grande movimento entre moradores, junta de freguesia e GNR para ultrapassarmos esta fase de insegurança”, afirma a O MIRANTE.

Mesmo perante o contexto actual, a moradora mantém-se optimista em viver em Santo Estêvão. Residia em Lisboa e, em 2010, a família mudou-se para esta freguesia do concelho de Benavente em busca de uma vida mais tranquila e ali pretende continuar. “Temos a convicção de que, com os esforços dos moradores e das autoridades, iremos restabelecer a paz e a segurança na zona”, conclui.