Vila Franca de Xira quer colocar no mercado escolas da Armada pelas quais pagou oito milhões

Ao fim de oito anos sem qualquer desenvolvimento e ao abandono, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, anunciou a intenção de vender o espaço das antigas escolas da Armada a privados para assim conseguir a recuperação e dinamização do espaço.

Isto depois de, em 2017, a câmara ter decidido comprar aquele imóvel ao próprio Estado por 8 milhões de euros mas sem que, até hoje, algo tenha nascido no local. Há apenas o anúncio da criação no espaço do novo tribunal da cidade e a intenção declarada do autarca em garantir uma área para o alargamento dos espaços desportivos existentes nas proximidades. O complexo das antigas escolas da Armada, incluindo os edifícios antigos e um vasto espaço exterior deverá ser colocado à venda abrindo assim as portas a promotores imobiliários para investirem no local. Segundo Fernando Paulo Ferreira, a cidade de Vila Franca de Xira precisa de economia e investimento privado, replicando o conceito de bairro ribeirinho como o que está a ser feito com o empreendimento Vila Rio na Póvoa de Santa Iria. Para Fernando Paulo Ferreira mais habitação de qualidade será uma porta para o desenvolvimento económico e social da cidade. “Haverá um momento em que este assunto virá a discussão em reunião de câmara e depois logo se verá o que pensam cada uma das forças políticas”, afirmou o autarca em reunião de câmara, depois das diferentes forças políticas terem condenado a ideia.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE