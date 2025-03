Alenquer abre consulta para Regulamento Municipal de Saúde

A Câmara de Alenquer aprovou o início do procedimento para a criação do Regulamento Municipal de Saúde. Os interessados podem apresentar sugestões no prazo de dez dias úteis.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou, em reunião do executivo, o inicio do procedimento para a elaboração do Regulamento Municipal de Saúde.

No prazo de dez dias úteis, a contar da data de publicação do início do procedimento, os interessados podem apresentar propostas e sugestões mediante a apresentação de um requerimento dirigido ao responsável pela direcção do procedimento, que deverá ser apresentado no balcão de atendimento da câmara ou enviado através de carta.

“O Conselho Municipal de Saúde surge como uma estrutura consultiva, proporcionando ao município uma intervenção estratégica de articulação entre o poder político nacional, regional e local, os diversos sectores sociais e da saúde, sociedade civil e comunidade, contribuindo para uma abordagem interdisciplinar na definição de uma Estratégia Municipal de Saúde e na definição de uma política municipal de saúde de qualidade e proximidade”, refere a proposta aprovada na reunião de câmara.