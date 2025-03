Junta de Vialonga pondera recorrer à justiça para travar exploração pecuária na Granja

A Junta de freguesia de Vialonga admite interpor uma providência cautelar, caso necessário, para travar a instalação de uma exploração pecuária na Granja, próxima de uma zona residencial. A informação foi avançada a O MIRANTE pelo presidente da junta, João Tremoço, que diz ser inadmissível um projecto desta natureza ficar localizado junto da população.

Recorde-se que os moradores da Granja já se manifestaram contra a exploração pecuária por considerarem que vai onerar a sua qualidade de vida, nomeadamente com maus cheiros e insectos, principalmente nos meses de Verão.

A Câmara de Vila Franca de Xira já tinha dado luz verde ao empresário para a exploração pecuária em regime extensivo, com parcelas de terreno vedadas para criação de vitelas, uma vez que o mesmo tem licença e título de exploração emitidos pelo Ministério da Agricultura e Pescas. O local proposto para o projecto, a Lezíria das Madrugas, está inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e em zona ameaçada por cheias.

Francisco Clamote, proprietário do terreno, sabe das preocupações dos moradores, mas considera-as infundadas. “Na exploração extensiva os animais rodam entre parcelas e obtêm a sua alimentação principalmente do pasto. Não há cheiros nem estrumes. Verifica-se uma adubação natural pelos animais nas pastagens e é sustentável e ambientalmente recomendado”, explicou.

O proprietário garantiu ainda que não está prevista qualquer construção no terreno e sobre as cheias que acontecem com regularidade na estrada de acesso à Granja, conhecida por Rua 1º de Maio, Francisco Clamote justificou tal facto com a subida das águas do rio Trancão.