Loja do Cidadão de Ourém com projecto de execução aprovado

Foi apresentado e aprovado em reunião de câmara, que se realizou a 17 de Fevereiro, o projecto de execução relativo à criação de uma Loja do Cidadão na cidade de Ourém. O espaço vai funcionar no edifício do antigo Mercado Municipal de Ourém, situado na Praça da República, que se encontra maioritariamente devoluto, dada a degradação da estrutura, o que vai obrigar a soluções técnicas que incluem trabalhos de conservação, reforço estrutural e garantia de um comportamento térmico eficaz.

A Loja de Cidadão vai alocar as áreas afectas aos Serviços da Segurança Social e aos Serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira de acordo com o programa e disposições definidas nos cadernos técnicos da Agência para a Modernização Administrativa para o modelo de atendimento Loja de Cidadão 3.0 com BackOffice integrado. Inclui ainda três espaços de reserva no piso 1 para usufruto do município como complemento aos serviços previstos e nos espaços do piso -1 vão ser alojadas as áreas técnicas de apoio às valências referidas assim como área destinada a estacionamento público.