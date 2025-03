Morador com mobilidade reduzida queixa-se de falta de estacionamento na Póvoa de Santa Iria

José Manuel Ferreira mora na Praceta Arquimedes da Silva Santos, na Póvoa de Santa Iria, e queixa-se de não ter lugar para estacionar o carro. Com uma incapacidade de 75%, comprovada pelo atestado médico de incapacidade multiuso, diz que não consegue estacionar num dos dois lugares existentes para pessoa com mobilidade reduzida ou condicionada naquela praceta. O morador pediu à Câmara de Vila Franca de Xira para ser criado mais um lugar de estacionamento mas o pedido não foi aceite, uma vez que naquela praceta não existe mais ninguém com atestado médico válido para poder usufruir dos lugares para mobilidade condicionada.

“Eu sei que um os lugares é ocupado por uma senhora com deficiência. Mas o que sei é que quando saio do trabalho, que fica no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, nunca consigo arranjar lugar na praceta onde vivo, nem nos arredores, tendo a maior parte das vezes de estacionar junto ao Centro Comercial Serra Nova que ainda fica longe. E há momentos em que tenho enormes dificuldades em movimentar-me”, explica José Manuel Ferreira.

Na prática, os lugares criados para pessoas de mobilidade reduzida ou condicionada não são para uso exclusivo da pessoa que os requereu, podendo ser igualmente utilizados por toda e qualquer pessoa com mobilidade reduzida e portadora do respectivo dístico válido do IMT-Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

De acordo com o município, previamente a expirar a data de validade do dístico do IMT, as pessoas devem informar a autarquia sobre a continuação da utilidade do lugar, apresentando a documentação com a nova data de validade. Os requerentes que requereram os dois lugares de estacionamento não apresentaram novos documentos à câmara. A presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, explica que, por isso, para a junta e câmara, as necessidades estão cobertas. “A solução é chamar a PSP, porque só pode estacionar quem tem documentação válida”, disse a autarca.