Benavente adquire minibus eléctrico para os transportes escolares

A Câmara de Benavente aprovou, por maioria, a primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2025, introduzindo um reforço financeiro de aproximadamente cinco milhões de euros. O documento teve duas abstenções, uma do PSD e outra da vereadora independente Milena Castro. A revisão orçamental surge, entre outros motivos, para viabilizar a aquisição de um minibus eléctrico para os transportes escolares, na sequência de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Inicialmente rejeitada, a candidatura foi reconsiderada após uma reprogramação do PRR, garantindo um financiamento de 233.249 euros. O custo total do veículo ascende a 369 mil euros, a que acrescem 4.300 euros para o projecto.

Para equilibrar o orçamento e assegurar a contrapartida nacional da aquisição, a autarquia realocou verbas inicialmente previstas para outros investimentos, retirando 22.000€ de arruamentos na freguesia de Samora Correia, 20.000€ para o mesmo fim em Benavente e 29.000€ da requalificação do pavilhão gimnodesportivo de Santo Estêvão. A compra do minibus substitui ainda a aquisição previamente planeada de uma viatura de nove lugares com plataforma para transporte de pessoas com deficiência, uma funcionalidade com a qual o novo veículo está dotado.

A revisão orçamental inclui também a incorporação de receitas adicionais não previstas no orçamento inicial, como apoios ao gabinete florestal (13.979€), verbas do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (26.616€), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e da requalificação de oito fogos em Samora Correia (374.205€). Foram ainda reforçados fundos FEDER para a primeira fase da ciclovia Benavente-Samora Correia e para o pavilhão gimnodesportivo de Santo Estêvão, num total de 125.000€.

O saldo do exercício de 2024, inicialmente estimado entre 3 e 3,5 milhões de euros, acabou por atingir os 5,42 milhões de euros, devido a adiantamentos do PRR para habitação que não tiveram execução financeira e a receitas extraordinárias de IMI relativas a anos anteriores, que ascenderam a cerca de 900 mil euros.

O município reforçou ainda as verbas para o projecto da Escola Secundária de Samora Correia, destinando 170.000 euros para o concurso, além de repor o financiamento para bolsas de estudo que não foram pagas no ano passado. Foram ainda alocados mais 100.000€ para arruamentos em Samora Correia, 70.000€ para arruamentos em Benavente e 40.000€ para a pavimentação da Azinhaga das Acácias. A ciclovia recebeu um reforço de 420.000€, correspondentes à primeira fase, e 262.000€ para a segunda fase. Foi aprovada a compra de uma retroescavadora no valor de 110.000€ e o reforço de uma rubrica de contrapartida da primeira alteração ao orçamento em Janeiro de 2025.