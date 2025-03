Creche das Louçãs em Ourém vai ter nova gestão por 10 anos

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou, em sessão camarária, o Programa do Procedimento e Caderno de Encargos para o Concurso Público da Concessão da gestão e exploração da Creche das Louçãs. A concessão em causa terá um período inicial de 10 anos, renovável automaticamente por períodos de cinco anos até ao limite de três renovações, não podendo exceder o prazo máximo de 25 anos incluindo todas as renovações.

A obra de reabilitação, que já está a decorrer, representa um investimento superior a um milhão de euros e contará com financiamento do programa PARES e do município de Ourém, dando resposta a uma carência identificada no concelho. O projecto de execução reflecte a necessária reabilitação e ampliação da antiga escola das Louçãs que vai ter capacidade para albergar 42 crianças, servindo não só a população residente na cidade de Ourém, mas também quem trabalha na Zona Industrial de Casal dos Frades.