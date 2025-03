Luz verde para investimento imobiliário de 50 milhões em Santarém

Projecto imobiliário que engloba comércio, hotelaria e serviços vai nascer perto do Retail Park e do futuro Hospital da Luz, em Santarém, caso as intenções do promotor se concretizem. Município aprovou pedido de informação prévia que permite dar andamento ao processo.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), anunciou esta segunda-feira, 3 de Março, um investimento imobiliário privado na cidade, de aproximadamente 50 milhões de euros, junto ao Retail Park e ao futuro Hospital da Luz, no acesso sul à cidade. O projecto, cujo pedido de informação prévia foi agora aprovado, prevê, segundo o autarca, a constituição de quatro lotes destinados a comércio, hotelaria e serviços. O investimento visa dar continuidade a área comercial existente no Retail Park e também criar serviços de apoio ao futuro Hospital da Luz-Ribatejo, estimando-se a criação de 300 postos de trabalho directos.



“Vivemos um momento de dinâmica inegável. Atrair investimento privado é fundamental, vamos continuar empenhados neste propósito. São as empresas que criam emprego, o emprego é condição essencial para fixar as pessoas, e são as pessoas que criam as dinâmicas nos territórios”, publicou o autarca nas redes sociais, referindo que vai manter a aposta de promoção do concelho para a atrair desenvolvimento e crescimento.