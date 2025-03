Moradores do Carregado não querem armazém na Quinta Nova e queixam-se do trânsito e do lixo

Os moradores do Carregado estão apreensivos com a possível instalação de um armazém em terrenos da urbanização Quinta Nova, na malha urbana da freguesia. A Comissão de Moradores do Carregado promoveu uma reunião com a população e esse foi um dos assuntos abordados. João Silva, porta-voz dos moradores, diz que não faz sentido ter um armazém dentro da vila, em frente a uma urbanização, e já sensibilizou a o executivo da Câmara de Alenquer para o assunto.

Segundo o presidente do município, Pedro Folgado (PS), junto à estrada nacional é possível fazer um armazém. Mas nos terrenos rústicos mais perto dos prédios não se pode construir. “Vamos estar atentos. Há coisas que não podemos negar. Podemos é ter cuidado com a volumetria e acautelar outras situações, mas estamos a falar em teoria. Vamos esperar se entra algum projecto nos serviços”, disse o edil.

Outras das preocupações dos moradores é o lixo amontoado fora dos contentores. João Silva acredita que após a pandemia o comportamento das pessoas alterou-se e muitas não abrem as tampas das ilhas ecológicas e contentores para não sujarem as mãos. O vereador Paulo Franco explica que a autarquia desde há quatro anos tem investido na substituição de contentores indiferenciados por ilhas ecológicas enterradas. A recolha do lixo na contentorização enterrada passou também a fazer-se quatro dias por semana em vez de três e a população tem sido sensibilizada para as boas práticas através de campanhas.

Nacionais 1 e 3 deviam ser desclassificadas

A Comissão de Moradores do Carregado defende o desvio do trânsito pesado para a auto-estrada A1 e o fim do pagamento das portagens em Alverca do Ribatejo, uma vez que os munícipes não têm alternativas à auto-estrada, sendo “impensável” ir para Lisboa pela Estrada Nacional 1. “O trânsito intenso do Carregado é caótico, não há estacionamento, as pessoas andam nas bermas das estradas o que é perigoso. Em determinados períodos do dia chegam a passar 30 mil carros por hora”, alerta João Silva.

A comissão considera ainda que o parque de pesados do Carregado devia estar localizado em Azambuja, porque concentra-se aí a maior parte das empresas de logística. Ficando no concelho de Alenquer, João Silva diz que não devia estar ao longo da Estrada Nacional 1, porque é uma zona natural de expansão do Carregado.