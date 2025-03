Ourém tem seis novos balcões SNS e vai ter médicos em todas as extensões de saúde

O antigo edifício-sede da Junta de Freguesia de Ribeira do Fárrio recebeu a cerimónia oficial de abertura dos seis novos Balcões SNS 24 do concelho de Ourém. Os novos balcões, localizados em Caxarias, Espite, Ribeira do Fárrio, Freixianda, Matas e Rio de Couros, são uma solução prática e acessível para aceder aos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde e permitem tratar de diversas questões relacionadas com a saúde de forma simples e com apoio personalizado, refere a autarquia em nota de imprensa.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, do presidente do conselho de administração da ULS de Leiria, Manuel Carvalho, e da presidente do conselho de administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Sandra Cavaca. Nos discursos oficiais todos os intervenientes reforçaram a relevância dos Balcões SNS 24, serviço que oferece apoio presencial aos munícipes que têm dificuldades na utilização dos meios online, permitindo-lhes realizar diversos serviços do SNS sem necessidade de se deslocarem a uma unidade de saúde.

Além desta iniciativa, o momento serviu também para a formalização do protocolo no âmbito do projecto Bata Branca estabelecido entre a ULS de Leiria, o município de Ourém e a Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém, que define um aumento de 175 para 225 horas semanais de atendimento médico nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) de Ourém. Com esta medida o projecto passa a congregar dez médicos, o que, segundo Luís Miguel Albuquerque, significa que “pela primeira vez nos últimos anos todas as extensões de saúde do concelho têm um médico de família ou um médico assistente, pelo menos uma vez por semana”, disse.

O presidente da câmara anunciou também vai ser disponibilizado um serviço de teleconsultas no Centro de Saúde de Ourém, um serviço diário que será assegurado por dois médicos de família. Além deste novo serviço, Luís Miguel Albuquerque garantiu ainda que estão a ser desenvolvidos todos os esforços para concretizar a constituição de uma USF no Centro de Saúde de Ourém. Acredita o autarca que a curto prazo o Centro de Saúde de Ourém terá os médicos necessários para garantir este serviço e, num futuro próximo, assegurar o funcionamento de um Serviço de Atendimento Permanente que viabilize o atendimento dos oureenses no Centro de Saúde de Ourém até às 24 horas.