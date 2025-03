Presidente do Sardoal congratula-se por criação da primeira Operação Integrada de Gestão da Paisagem

O município do Sardoal assinou um protocolo para a criação de uma Operação Integrada de Gestão de Paisagem (OIGP), em que mais de 90% das operações propostas foram aprovadas com um orçamento de quase 11 milhões de euros. O presidente do município, Miguel Borges, afirma que o município tem trabalhado para que o Sardoal tenha uma OIGP e que por isso “é de saudar” todos os envolvidos na construção deste protocolo com a IGP. A OIGP do Sardoal conta com uma área de 5.377,00 hectares e vai ser gerida pela Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação. As OIGP procuram apresentar respostas inovadoras e ambientalmente sustentáveis, adaptadas às características de cada território. São elaboradas e operacionalizadas por uma entidade gestora, tendo por base procedimentos participados, que envolvem e mobilizam proprietários e actores locais. Mação, Vila de Rei, Sertã, Ourém e Sardoal são alguns dos municípios envolvidos na transformação da paisagem, tendo Mação um total de nove OIGP aprovadas.