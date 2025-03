CRIB de Benavente reforça sensibilização e apoio a pessoas com autismo

A evolução na compreensão do autismo tem permitido avanços na inclusão social, mas há ainda desafios a superar. Desde logo a denominação da Síndrome do Asperger, cujo dia foi assinalado internacionalmente no dia 18 de Fevereiro, que passou a ser integrada na perturbação do espectro do autismo de nível 1. No Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB), os profissionais trabalham diariamente para adaptar estratégias às necessidades específicas de cada utente e promover uma maior aceitação social.

O autismo ainda está a ser estudado e muita coisa se desconhece, mas tem havido sempre evolução, felizmente, refere Catarina Henriques, terapeuta ocupacional do CRIB há 22 anos. A especialista explica que, no caso de pessoas diagnosticadas com autismo de nível 1, muitas conseguem desenvolver uma actividade profissional, embora com algum suporte. É o grau que permite uma melhor integração na sociedade, mas cada caso é único e requer atenção individualizada.

Na instituição, dos 73 utentes, apenas quatro têm um diagnóstico de autismo, embora haja outros com algumas características associadas. Francisco Rachinas, psicólogo no CRIB há oito anos, sublinha que, com a revisão dos critérios, a síndrome de Asperger foi integrada na perturbação do espectro do autismo. “Dentro do nível 1, temos pelo menos um caso evidente no CRIB. Trata-se de uma pessoa bem integrada, mas com dificuldades na comunicação e uma necessidade de rotina. Pequenas alterações podem desencadear alguma ansiedade, por isso é essencial prepará-la antecipadamente”, como explica a O MIRANTE.

A mudança de paradigma tem levado a um maior número de diagnósticos, o que pode estar relacionado com uma maior sensibilização e não necessariamente com um aumento real de casos. Para os técnicos do CRIB, a sensibilização é um ponto-chave na inclusão. Antigamente escondiam-se muito estas situações, a sociedade não estava preparada. Hoje está mais desperta e as escolas estão melhor capacitadas, refere Catarina Henriques. E Francisco Rachinas concorda. No entanto, as dificuldades de compreensão social persistem, especialmente em situações de crise, muitas vezes confundidas com birras. A percepção do mundo para uma pessoa com autismo é diferente, e os estímulos como o som, a temperatura ou o movimento podem desorganizá-las.

Apesar dos avanços, há ainda um longo caminho a percorrer. “O nosso foco é apoiar ao máximo para que estas pessoas se integrem na sociedade e possam, dentro das suas capacidades, ter um trabalho apoiado”, defende Francisco Rachinas. A terapeuta ocupacional Catarina Henriques reforça que a missão do CRIB passa também por sensibilizar a comunidade para uma aceitação mais abrangente. “Fala-se muito, mas ainda há muito por fazer”, conclui Catarina Henriques.