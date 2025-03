Associação r.INseRIR, fundada em 2018, desenvolve projectos focados na inclusão social de pessoas com doença mental, com destaque para as oficinas de arte, utilizando a arte como ferramenta terapêutica e de reabilitação.

Espaço OficINa no Hospital de Santarém com impacto notório na comunidade

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, visitou o espaço OficINa, localizado no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), que tem sido considerado um exemplo devido ao impacto que tem na comunidade. Com a presença de vários responsáveis, Carla Ferreira, enfermeira gestora do Departamento, reforçou que o projecto OficINa é fruto de um trabalho desenvolvido desde 2019, contando desde o início com o apoio do município. "Este espaço mobiliza a arte como ferramenta terapêutica, abrangendo diversas expressões artísticas, como arte plástica, costura e reabilitação de móveis. Acreditamos na capacitação das pessoas com doença mental, que aqui se sentem valorizadas e satisfeitas, enquanto combatemos o estigma associado à doença mental", disse. A vertente socio-profissionalizante do projecto foi também destacada pela enfermeira, ao referir que as obras de arte criadas na OficINa estão disponíveis para venda, sendo que 70% do valor reverte para o artista e 30% para a Associação r.INseRIR, contribuindo para a sustentabilidade do projecto.

Paula Pinheiro, directora do Serviço de Psiquiatria da ULS Lezíria, destacou a importância de projectos que combatem o preconceito e promovem a inclusão: "na doença mental surge um fenómeno que não ocorre na maioria das outras patologias: a identificação da pessoa pela sua doença. Este espaço foi construído com esta sensibilidade de quebrar barreiras e com esta necessidade de estar mais perto da comunidade”, sublinhou.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém manifestou o seu compromisso com o projecto e destacou a importância do desenvolvimento social: "a câmara foi, é e será parceira desta iniciativa. Estamos, também, neste projecto em total sintonia e em parceria porque juntos, entidades que desenvolvem parcerias e que possam mobilizar, de forma colectiva, esforços, o objectivo é atingido de uma forma muito mais eficiente e eficaz", afirmou.