Mais de uma centena mobilizou-se para participar na discussão sobre novo açude no Tejo

O proTEJO - Movimento pelo Tejo destaca os mais de 100 cidadãos que se mobilizaram para participar na consulta pública do Estudo da “Valorização dos Recursos Hídricos para a Agricultura no Vale do Tejo e Oeste” que integra a proposta de um novo açude no rio Tejo em Constância/Praia do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Barquinha. Segundo o movimento, o elevado nível de participação resulta da adesão dos cidadãos à posição de rejeição unânime dos decisores políticos, empresariais e movimentos de cidadania relativamente à proposta de um novo açude.

Nos próximos meses vão realizar-se várias acções para mobilizar e sensibilizar os cidadãos no sentido de evitar o avanço do projecto. A 15 de Março realiza-se uma sessão pública de esclarecimento sobre o Estudo com a apresentação das posições do município de Constância, do município de Vila Nova da Barquinha, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, da junta de freguesia de Constância, da junta de freguesia de Praia do Ribatejo, do projecto empresarial Aventur e Fluviário “Foz do Zêzere” e do proTEJO – Movimento pelo Tejo, que terá lugar no Salão Nobre dos Paços de Concelho de Constância. A 26 de Abril vai realizar-se uma descida de canoa desde Constância até ao Castelo de Almourol, que se prevê contar com mais de 100 canoas e 200 participantes, que vão navegar atravessando o local em que se propõe a construção do novo açude. E a 17 de Maio realiza-se o 2º Encontro Nacional de Cidadania em Defesa dos Rios e da Água, em Constância.