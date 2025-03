Universidades seniores reúnem em Óbidos e debatem poder local

O congresso decorreu no dia 20 de Fevereiro e teve no início a apresentação de um estudo que demonstra que Portugal é um dos países do mundo ocidental onde os seniores passam mais dificuldades económicas e sociais.

A RUTIS organizou no dia 20 de Fevereiro, um congresso das universidades seniores que reuniu cerca de 200 participantes entre professores e alunos das várias universidades do país. Luís Jacob, presidente da RUTIS, abriu a sessão para depois dar a palavra ao director-geral de O MIRANTE, Joaquim António Emídio, que fez uma palestra sobre a comunicação social e o desenvolvimento regional.

O encontro teve como lema “O Poder Local e as Universidades Seniores”. José Carlos Maia, professor da Universidade de Aveiro, apresentou um estudo que demonstra que Portugal é o quarto país do mundo ocidental mais envelhecido e a maioria das pessoas vive só. Os portugueses são ainda dos povos que vivem a velhice com menos saúde e com mais dificuldades económicas. O estudo demonstra ainda que a maioria dos acidentes na malha urbana acontece nas passadeiras, em boa parte devido à sua má sinalização e qualidade, que a maioria das cidades está a privatizar os lugares sentados em favor das esplanadas, e que os municípios espanhóis estão a iniciar uma campanha que deve chegar ao conhecimento de todos, que é promover a vizinhança a património mundial.

Isaura Morais, deputada e ex-presidente da Câmara de Rio Maior, deu testemunho sobre a sua experiência enquanto autarca, e Maria João Macau, vereadora da Câmara do Seixal, falou de um investimento do município a rondar os três milhões de euros para um edifício onde funciona a universidade sénior que tem cerca de 1.200 alunos e uma centena de professores a trabalharem sem remuneração. Durante o dia foram ainda intervenientes Ana Margarida Reis, vereadora da Cultura da Câmara de Óbidos, que também esteve na sessão inaugural, os presidentes de câmara de Tábua, Monforte, a vereadora de Loures, Sónia Paixão, entre um conjunto de convidados que incluiu ainda o eurodeputado Hélder Sousa.

O Congresso em Debate

Durante o encontro destaque para as conclusões sobre a importância de tornar o espaço público mais acessível e inclusivo para os idosos, destacando a relevância da arquitectura urbana, da existência de bancos de jardim confortáveis, da redução do carro na cidade, e da participação activa da população na definição de políticas públicas. Sobre a temática dos apoios o debate o papel das autarquias às Universidades questionando se esse suporte é assistencialista ou fomenta a autonomia e sustentabilidade destas instituições. Foi também destacada a importância da Universidade Sénior Virtual como alternativa para idosos que enfrentam dificuldades de deslocação, embora se tenha sublinhado que a socialização presencial não deve ser substituída pelo digital.

Luís Jacob, presidente da RUTIS, apresentou os resultados de um inquérito realizado junto das Universidades Seniores, evidenciando que, embora a maioria tenha uma boa relação com o poder local, ainda há margem para melhorias, especialmente no apoio financeiro e na disponibilização de transportes. Na área do desporto foram apresentados diversos projectos municipais e de Universidades Seniores ligados ao desporto sénior, com especial destaque para o Walking Football, sublinhando os seus benefícios para a saúde física, mental e social dos idosos. Em conclusão o congresso reafirmou o papel essencial do poder local no suporte às Universidades Seniores, destacando a necessidade de reforçar este apoio.