Festa do Vinho do Cartaxo já tem data marcada

A Festa do Vinho do Cartaxo realiza-se este ano de 30 de Abril a 4 de Maio com exposição, venda e provas de vinho. O certame conta com tasquinhas regionais, o melhor das casas agrícolas, das adegas e das empresas do sector vitivinícola e enoturístico, a par do artesanato, da cozinha ao vivo, da música e de concertos.