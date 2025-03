Jovens de Ourém querem mais dinâmica e oportunidades no concelho

Leonor Lopes, 17 anos, quer ser advogada, mas admite ser uma jovem de várias paixões. Em conversa com o O MIRANTE, à margem da iniciativa “Integra-te - Jovens Autarcas”, em Ourém, Leonor Lopes diz que já quis ser arquitecta, mas influências de pessoas próximas que trabalham na área da advocacia levaram-na a pesquisar sobre o assunto e a perceber que é o futuro que quer seguir. Lisboa ou Coimbra são os destinos mais prováveis para ingressar em Direito no ensino superior, mas afirma estar aberta a outras opções. A jovem oureense representa a Escola Básica e Secundária de Ourém no projecto “Integra-te – Jovens Autarcas”, uma iniciativa que pretende sensibilizar as faixas etárias mais jovens para a participação cívica. “Este projecto ajuda-nos a perceber como funcionam os debates e isso é sempre uma aprendizagem, saber debater e saber ouvir, principalmente na profissão que quero ter”, partilha.

Leonor Lopes gostava que o seu futuro passasse por Ourém, mas não descarta projectos profissionais no estrangeiro. “Gosto de estar aqui, mas se tiver oportunidades no estrangeiro, vou. Acho que experiências novas nunca são de mais e acrescentam-nos sempre alguma coisa. Mas voltaria sempre a Ourém, é a minha terra”, afirma, com convicção. Num olhar sobre o concelho, destaca o trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos na área da cultura e aponta a requalificação do Teatro Municipal de Ourém como um bom exemplo disso. “Gosto de ver Ourém com um novo ritmo”, vinca. Como principal área a desenvolver destaca a necessidade de existirem mais estágios nas empresas locais para ajudar os jovens a definirem o seu futuro profissional e ajudar ao mesmo tempo o tecido empresarial a desenvolver-se.



Fascínio pelo Direito e pela Cultura

Afonso Lopes, 17 anos, é colega de Leonor na Escola Básica e Secundária de Ourém e partilha com ela o gosto pela advocacia. Tem a certeza que quer estudar na Faculdade de Direito de Coimbra, admitindo que sempre sentiu fascínio pela área. “Sempre achei interessante que pequenas coisas que fazemos no dia-a-dia podem ser motivo de análise jurídica. Fascina-me o facto de o Direito estar em todo o lado e em tudo”, salienta. Afonso Lopes aplaude a requalificação do Castelo de Ourém, que acredita ter ganho uma nova vida e uma nova funcionalidade. “O castelo estava em ruínas e não servia para muito e agora é um centro cultural”, sublinha. Redigiu com Leonor e outros colegas as propostas de acção que apresentaram ao executivo da câmara municipal, onde se incluía uma melhor dinamização da Biblioteca Municipal de Ourém, que considera estar “escondida da comunidade”. Afonso Lopes não hesita em afirmar que “Ourém necessita de uma biblioteca dinâmica e inovadora e que seja um centro de cultura e de conhecimento para os oureenses”. Gostava de ficar por Ourém, mas para isso vê como fundamental “desenvolver Ourém para os jovens, porque para nós não há muitas saídas no concelho”.