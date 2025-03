Associações de Torres Novas recebem 120 mil euros para realizarem obras

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou os relatórios da comissão de análise das candidaturas, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para apoio a obras nas áreas da cultura e do desporto, referentes ao ano de 2024, num total de 120 mil euros a distribuir por várias colectividades.

A ZIGURATE - Associação Cultural e Recreativa de Adofreire vai receber 4.237 euros, a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcorochel – 6.655 euros, a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Alcorochel, 2.696 euros, a Casa Recreativa e Cultural de Fungalvaz, 82.624 euros, o Centro Recreativo e Cultural de Moreiras Grandes, 6.100 euros, ACRA - Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol, 1.272 euros, a Sociedade Musical União e Trabalho – Lapas, 3.156 euros, o Clube Desportivo e Cultural Caveirense, 5.286 euros e o Clube de Campismo Torrejano, 7.970 euros.

Foi também aprovado para comparticipação nas despesas com deslocações de associações um apoio de 2.500 euros, a atribuir ao Choral Phydelius para participação no Festival de Coros de Barcelona, que vai decorrer entre 7 e 13 de Julho.