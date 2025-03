Detido em flagrante por tráfico de haxixe em Constância

Um homem foi detido em flagrante delito pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por tráfico de droga no concelho de Constância, tendo sido constituído arguido após a apreensão de 87 doses de haxixe, informou a força de segurança. O detido, com 41 anos, foi identificado na sequência de uma acção de patrulhamento dos militares do Posto Territorial de Tramagal, no dia 1 deMmarço, depois de o homem ter evidenciado um “comportamento suspeito” quando conduzia um veículo, indicou a GNR de Santarém, em comunicado.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Abrantes. A acção contou com o reforço do Posto Territorial de Constância e do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes.