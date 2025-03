Hospital Vila Franca de Xira pode regressar a parceria público-privada

Ao que o MIRANTE apurou, vai ser presente à próxima reunião do Conselho de Ministros a proposta de autorização para iniciar o processo para reactivar as parcerias público-privadas nos hospitais de Vila Franca de Xira e de Loures.

O Hospital Vila Franca de Xira é um dos que pode ver reactivado o modelo de parceria público-privada (PPP), tal como o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Ao que O MIRANTE apurou, vai ser presente à próxima reunião do Conselho de Ministros a proposta de autorização para iniciar o processo.

A ministra da Saúde tinha defendido, no dia 26 de Fevereiro, o regresso de vários hospitais ao modelo de parceria público-privada (PPP), alegando que isso se justifica por uma questão de gestão e não por ideologia. “Eu defendo que em muitas das nossas unidades de saúde nós devemos retomar o modelo de PPP”, afirmou Ana Paula Martins, no podcast “Política com Assinatura” da Antena 1 da jornalista Natália Carvalho.

Segundo a ministra, se a um determinado tipo unidades de saúde for devolvido um modelo de concessão e de gestão com normas que são utilizadas no sector privado consegue-se melhores resultados para as pessoas. “É uma questão de gestão, não tem nada a ver com a ideologia”, garantiu Ana Paula Martins, apontando o exemplo do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, como uma das unidades que podem passar para PPP, mas sem adiantar quais os outros hospitais que poderão integrar o modelo público-privado.

Nessa entrevista, a ministra reiterou ainda que defende um modelo complementar de prestação de cuidados de saúde, alegando que, quando esgotada a capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), não vai “deixar pessoas à espera, desde que elas aceitem ser tratadas no privado ou no social”.

O Hospital Vila Franca de Xira funcionou em modelo de parceria público-privada durante dez anos, tendo acabado em 2021. Durante essa década foi gerido pelo Grupo José de Mello Saúde, tendo depois revertido para a situação actual, integrado no Serviço Nacional de Saúde, por decisão do Governo de António Costa. A reversão do modelo de gestão motivou críticas de autarcas e utentes. O hospital, integrada na Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, serve os concelhos de Vila Franca de Xira, Azambuja, Benavente, Arruda dos Vinhos e Alenquer.