Parceiros de Igreja vai ter parque desportivo e de lazer junto ao recinto de festas

Parceiros de Igreja, no concelho de Torres Novas, vai ter um parque desportivo e de lazer junto ao recinto de festas. Empreitada foi adjudicada por 283 mil euros.

A Câmara de Torres Novas adjudicou a construção Parque Desportivo e de Lazer de Parceiros de Igreja à empresa VEDAP - Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, S.A., pelo valor de 283.592 euros (mais IVA) à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 180 dias. A minuta de contrato foi aprovada pelo executivo municipal na reunião privada de 26 de Fevereiro.

Com esta intervenção, refere a autarquia presidida por Pedro Ferreira, pretende-se a criação de um parque verde, contíguo ao recinto de festas de Parceiros de Igreja, que sirva a população, com valências desportivas e de lazer. Actualmente o local é caraterizado por um espaço sem ocupação definida, com revestimento de prado espontâneo, algumas árvores e um campo de futebol informal e sem marcações.

O espaço vai ser dotado com equipamentos que permitam aos utilizadores usufruir de um local de estadia e lazer ativo, com a definição de um caminho que percorre todo o espaço, ligando a zona norte, passando pelo parque de merendas, pelo circuito de manutenção até ao campo de futebol a sul. A norte, junto ao parque de merendas vai ser colocada uma vedação em plástico reciclado de modo a tornar o espaço mais seguro, devido à proximidade da estrada. Os elementos de água existentes serão reabilitados e pintados e mantidas as árvores existentes, estando propostas novas espécies autóctones e de baixa manutenção.

A sul ficará localizado o campo de futebol de sete, em relva sintética, vedação de quatro metros e um caminho circundante em betão poroso. O circuito de manutenção em madeira será constituído por elementos como elevações, gincanas, flexões, abdominais, equilíbrio, entre outros, para além de bancos, papeleiras e um bebedouro.