Polémico desfile de Carnaval em Santarém foi antecipado por causa da greve da função pública

Foram muitos os comentários negativos ao facto do habitual desfile de Carnaval das escolas de Santarém se ter realizado na quinta-feira, 27 de Fevereiro, dia em que estava prevista muita chuva, o que veio a confirmar-se acabando com os festejos a meio. Para evitar novo contratempo, a câmara de Santarém decidiu adiar o desfile previsto para terça-feira, 4 de Março, que terá lugar a 23 de Março no Campo Infante da Câmara, durante as Festas de São José.

Fonte oficial da Câmara de Santarém explicou a O MIRANTE que o desfile teve de ser antecipado um dia devido à greve dos trabalhadores da função pública, que acabou por fechar várias escolas do país. A paralisação, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), abrangeu sobretudo os assistentes operacionais das escolas.

A mesma fonte explicou ao nosso jornal que o corso começou por volta das 10h00 e que estava previsto terminar por volta das 11h30. As previsões indicavam que a chuva só iria aparecer por volta das 12h00, daí terem optado por manter a iniciativa. O desfile de Carnaval teve concentração no Jardim da Liberdade e devia terminar no bairro de São Bento, mas devido à precipitação o programa não se cumpriu e as crianças foram encaminhadas para espaços cobertos para se abrigarem, como o mercado municipal.

Na sessão da assembleia municipal de 28 de Fevereiro houve críticas ao executivo por ter insistido na realização do cortejo ao ar livre, apesar das previsões meteorológicas apontarem para grande probabilidade de chuva, e não ter arranjado uma alternativa em recinto coberto. Na reunião de câmara de 3 de Março, a vereadora do Chega também deixou críticas e defendeu que o município devia pedir desculpas aos envolvidos pelo que aconteceu. Apesar de não ter responsabilidades no assunto, Manuela Estêvão deixou o seu pedido de desculpas enquanto vereadora da autarquia. A CDU também emitiu um comunicado a repudiar “a atitude irresponsável” da Câmara de Santarém, “que insistiu na realização do Carnaval Infantil do concelho, mesmo com a previsão de chuva. A decisão revelou-se precipitada e desrespeitosa para com as crianças, famílias e comunidade escolar”.

O presidente da câmara, João Leite (PSD), justificou que as previsões apontavam para um agravamento do estado do tempo só pela hora de almoço desse dia e vincou que a realização dos festejos foi fruto de um trabalho colectivo feito a pensar na alegria e felicidade das crianças. “Ainda não consigo controlar o estado do tempo nem a precipitação”, disse o autarca.