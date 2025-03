Posto de Turismo de Fátima realizou 15 mil atendimentos em 2024

O relatório de desempenho turístico do Posto de Turismo de Fátima para o ano 2024 foi apresentado em reunião da Câmara Municipal de Ourém, que se realizou a 17 de Fevereiro, com destaque para alguns dados. 74% dos 14.878 atendimentos prestados no Posto de Turismo de Fátima em 2024 são referentes a turistas estrangeiros, com destaque para as nacionalidades espanhola e francesa. O documento revela também que, no que diz respeito à motivação das visitas, a principal tem a ver com a cariz religiosa de Fátima, incluindo a visita ao Santuário, Aljustrel, a participação nas cerimónias religiosas, especialmente nos meses de Maio a Outubro.

No relatório, segundo informa o município em nota de imprensa, está expresso que a realização e dinamização regular de várias exposições no espaço tem dado uma nova dinâmica ao Posto de Turismo e outra motivação de visita, para além do tema religioso.