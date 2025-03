Protecção Civil de Coruche alerta para subida das águas no Sorraia

A subida do nível das águas no Vale do Sorraia, impulsionada pelas chuvas intensas e pelas descargas das barragens a montante, poderá deixar submersas várias estradas municipais e caminhos rurais a partir do final da tarde desta quinta-feira. As autoridades já estão no terreno a acompanhar a evolução da situação e apelam à população para que tome medidas de precaução.