Santarém: os fios e cabos que desfeiam uma cidade

A Câmara de Santarém e as operadoras de telecomunicações móveis têm feito um trabalho meritório na remoção de cabos obsoletos no centro histórico de Santarém, num trabalho que visa contribuir para a melhoria do ambiente urbano. No entanto, ainda há zonas da cidade onde cabos e fios continuam a manchar a paisagem e a desfear ruas e travessas. É o que acontece na Travessa Padre António Fernandes, transversal à Avenida António dos Santos, onde os cabos trepam pelas paredes e varandas e quase dão para fazer rappel, como nos deu nota, com refinada ironia, um morador da zona, depois de termos relatado situação semelhante que se encontra no topo da Rua Adelaide Félix, nas proximidades da Escola Secundária Ginestal Machado e do edifício da Segurança Social de Santarém.