Autarcas e população lançam abaixo-assinado contra vacaria na Granja

A luta da comunidade da Granja, em Vialonga, contra a instalação de uma exploração pecuária às portas da aldeia continua e agora com a ajuda da Câmara de Vila Franca de Xira, que lançou um abaixo-assinado contra o processo. O objectivo do documento é dar peso à reivindicação popular contra a exploração e foi subscrito por todos os eleitos do executivo camarário e pelo presidente da Junta de Vialonga, que também já tinha admitido recorrer à justiça para travar a instalação da exploração. É intenção do município pressionar o Ministério da Agricultura e Pescas e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) a recuar nas autorizações concedidas à exploração.

“Depois do presidente da Assembleia de Freguesia de Vialonga o assinar, vamos entregar o documento na Sociedade Recreativa da Granja para que também a população nos possa acompanhar”, informa o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. O autarca voltou a garantir que não compete à câmara o licenciamento da exploração.

Já o vereador da CDU, Nuno Libório, disse lamentar que o documento saiba a pouco. “Estamos a falar de uma situação susceptível de causar prejuízos no ordenamento do território, inaceitáveis e irreversíveis. A câmara devia accionar uma providência cautelar e equacionar uma medida judicial. Um abaixo assinado sabe a pouco”, criticou na última reunião de câmara. O autarca lembrou que a 400 metros da exploração existe uma escola e a pouco mais de 50 metros há habitações que podem ver a qualidade de vida afectada. “A câmara corre sempre atrás do prejuízo. Perante a contestação da população aparece este abaixo-assinado com intenções muito objectivas de criar uma manobra de distração. Precisamos de uma acção diligente junto da CCDR para travar este acontecimento”, afirmou.

Também a Junta de Freguesia de Vialonga já tinha considerado inaceitável instalar uma exploração pecuária às portas da aldeia da Granja. Em causa, recorde-se, está a luz verde dada a um empresário para avançar com uma exploração pecuária num local conhecido como Lezíria das Madrugas, inserida em Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e em zona ameaçada por cheias. Segundo o presidente da câmara, haverá produção de um número limitado de bovinos ao ar livre. “Do que me informaram andará entre 15 bovinos adultos ou 25 vitelas”, informa.

O proprietário do espaço, Francisco Clamote, já havia dito a O MIRANTE compreender os receios dos moradores mas diz que estes são infundados. “Não há cheiros nem estrumes e verifica-se uma adubação natural pelos animais nas pastagens. É sustentável e ambientalmente recomendado”, explicava o promotor.