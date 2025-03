Faleceu o pintor João Mário, antigo presidente da Câmara de Alenquer

Faleceu dia 26 de Fevereiro, aos 92 anos, o pintor João Mário, antigo presidente da Câmara de Alenquer. O luto municipal foi decretado por dois dias em Alenquer, cumpridos a 27 e 28 de Fevereiro. João Mário Ayres d’Oliveira começou por ser vereador municipal em 1963 e, mais tarde, ocupou o cargo de presidente do município entre 21 de Abril de 1967 e 18 de Junho de 1974, tendo sido o primeiro a desempenhar funções pós-revolução dos cravos.

Nascido em Lisboa a 26 de Setembro de 1932, João Mário dedicou a vida a Alenquer e às artes. Foi na vila-presépio que se sedimentou até ao último dia de vida e mostrou ser um pintor naturalista com reconhecimento nacional. O discípulo de António Duarte Almeida e Domingos Rebelo frequentou os cursos de pintura e desenho da Sociedade Nacional de Belas Artes e expôs em cidades como Madrid, Lisboa, Porto e Leiria.

O Presépio Monumental, figura icónica de Alenquer, saiu da mente de João Mário. Após as cheias de 1967, o então presidente da câmara imaginou a homenagem, que ainda hoje perdura, às centenas de vítimas da catástrofe sentida pela comunidade local. A Casa-Museu João Mário abriu portas na Travessa de São Benedito (Alenquer) em 1992 e recebe, desde então, milhares de visitantes que pretendem ver, de forma livre, as mais de 400 obras expostas do mestre ou de autores reconhecidos como Silva Porto, José Malhoa, Veloso Salgado, Ortiz Alfau, Vicente Romero ou Helena Abreu.

João Mário esteve sempre ligado ao associativismo tendo desempenhado vários cargos nas colectividades. Em 1993 recebeu o grau ouro da Medalha de Mérito Municipal e tem em Alenquer, no lugar de Casais Novos, uma rua com o seu nome. O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, lamenta a partida de uma referência do concelho.