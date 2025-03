Jovens europeus juntam-se em Alverca para discutir ideias

De 31 de Março a 4 de Abril o Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, será palco do evento internacional “Young People Matter” (YPM), um projecto Erasmus que reúne jovens de cinco países europeus: Portugal, Espanha, Sérvia, Roménia e Macedónia do Norte. Durante uma semana, 40 estudantes com idades entre os 11 e os 15 anos terão oportunidade de participar numa experiência de intercâmbio cultural e académico, acompanhados de 12 professores de vários países.

O ponto alto do evento será um concurso de debate académico, onde os participantes terão de defender tanto os prós como os contras de uma ideia, independentemente das suas crenças pessoais. A abordagem visa desenvolver competências argumentativas e de pensamento crítico nos jovens. Os temas em debate vão variar de país para país. Na Roménia, os participantes discutiram a idade mínima para votar; na Sérvia, o ensino em línguas minoritárias; e em Portugal o tema em análise será se os jovens devem poder escolher as suas disciplinas na escola.

O “Young People Matter” representa, para o Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, uma oportunidade para os jovens expandirem os seus horizontes, explorarem novas perspectivas e fortalecerem laços entre diferentes culturas europeias. Em comunicado, a escola refere que a iniciativa reforça também a importância do diálogo e do pensamento crítico como ferramentas fundamentais para a construção de uma sociedade mais informada e participativa.