Meninas da família Ribeiro Telles continuam a recuperar do acidente em Foros de Almada

As irmãs Carmo e Graça Ribeiro Telles Caldeira foram as últimas a sair do hospital. Família estuda as melhores opções para a sua reabilitação. O apoio psicológico, depois do grave acidente de viação ocorrido em Novembro, tem sido essencial.

Depois do trágico acidente de viação que atingiu a família Ribeiro Telles Caldeira - e que vitimou mortalmente o bebé Vicente, de 2 meses -, as irmãs Carmo e Graça foram as últimas a deixar o hospital. A colisão que envolveu três automóveis aconteceu na Estrada Nacional 119, em Foros de Almada, concelho de Benavente, no dia 13 de Novembro de 2024. A mãe Graça e as filhas Assunção (9 anos), Carmo (7 anos), Amélia e Graça (gémeas de 6 anos) ficaram feridas com gravidade e o bebé não resistiu aos ferimentos.

Carmo e Graça voltaram a casa no mês de Janeiro, mas Graça está presa a uma cadeira de rodas depois de meses de luta no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Fonte familiar referiu numa publicação de âmbito nacional que prosseguem as sessões de fisioterapia todos os dias, sendo que Carmo irá recuperar totalmente, mas Graça está, neste momento, paraplégica.

A família e os profissionais de saúde ainda se encontram a estudar o que será melhor para a reabilitação da menor, porque é uma lesão difícil. O pai, João Vicente Caldeira, já havia confirmado em Dezembro a gravidade da situação, mas mantém esperança na medicina e na capacidade de recuperação da filha, que, pela tenra idade, pode beneficiar de maiores chances de restabelecimento da sua condição de saúde.

Apesar do regresso a casa, as quatro irmãs da família Ribeiro Telles Caldeira continuam a ser acompanhadas por especialistas do Hospital de Santa Maria, incluindo psicólogos, devido à complexidade do processo de recuperação, tanto a nível físico como emocional.