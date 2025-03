Concurso em Vila Franca de Xira vai premiar os melhores vinhos do país

Este ano Vila Franca de Xira vai estrear-se a promover o primeiro concurso nacional de vinhos e vinhos licorosos, que se irá chamar Xira Wine Awards. O regulamento para o concurso, que já havia sido anunciado pelo presidente do município a O MIRANTE no ano passado, foi agora aprovado em reunião de câmara.

O evento pretende distinguir os melhores vinhos portugueses certificados com Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP), tendo como missão destacar a qualidade dos vinhos nacionais, incentivar a cultura vitivinícola e oferecer ao público uma referência para ajudar na escolha de vinhos.

São admitidos a competição apenas vinhos certificados, engarrafados e identificados com rótulo, que serão agrupados em quatro categorias: brancos, rosés e tintos; vinhos espumantes; vinhos licorosos e vinhos de talha/biológicos. Os produtores interessados devem inscrever-se até 11 de Abril enviando seis amostras de cada vinho a concurso para o Palácio Municipal do Sobralinho. O custo da inscrição por vinho é de 35 euros, sendo reduzido para 25 euros para os produtores inscritos no Xira Wine Fest de 2024.

As provas cegas decorrem nos dias 25 e 26 de Abril no Salão da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Póvoa de Santa Iria. O júri será composto por especialistas nacionais e internacionais da área enológica. Os melhores vinhos serão distinguidos com medalha Grande Ouro, Ouro e Prata. Os vencedores serão anunciados durante o Xira Wine Fest que, este ano, se realiza a 17 de Novembro.

“Queremos introduzir no calendário de eventos da Área Metropolitana de Lisboa um evento especificamente ligado aos vinhos que possa aglomerar também o enoturismo desta zona e dar uma oportunidade aos produtores de mostrar os seus vinhos, reforçando ao mesmo tempo a imagem do nosso vinho municipal Encostas de Xira”, explicou a O MIRANTE Fernando Paulo Ferreira, presidente do município, na última edição do Xira Wine Fest.