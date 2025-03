Extensão de Saúde de Vale da Pedra reabre com médico garantido

A extensão de saúde de Vale da Pedra reabriu a 26 de Fevereiro após obras de reabilitação que envolveram a substituição integral da cobertura, pintura exterior e reparação de espaços interiores danificados. O investimento, de cerca de 63.500 euros, por parte da Câmara do Cartaxo permitiu resolver problemas estruturais do edifício e garantir a presença de um médico e um enfermeiro dedicados exclusivamente ao atendimento da população local.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), esteve na reabertura com os vereadores, presidente da Junta de Freguesia de Vale da Pedra, José Belo, e presidente da Unidade Local de Saúde da Lezíria, Pedro Marques, além da equipa que vai assegurar o funcionamento da extensão de saúde.

A câmara investiu mais de 700 mil euros na freguesia, destacando-se as melhorias urbanísticas na Rua 25 de Abril, com uma passagem segura entre a escola básica e a igreja paroquial (mais de 75 mil euros), e em fase de projecto, com um valor superior a meio milhão de euros, a requalificação das ruas 25 de Abril e General Humberto Delgado.