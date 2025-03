Artur Alves, professor do Agrupamento de Escolas de Abrigada e ex-candidato do Chega em Arruda dos Vinhos, foi acusado pelo Ministério Público abuso sexual de uma aluna menor.

Professor de Alenquer e ex-candidato do Chega acusado de abuso sexual de menor

Artur Alves, professor e candidato do Chega a Arruda dos Vinhos nas eleições autárquicas de 2021, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de abuso sexual de uma aluna menor de idade, segundo avançou esta sexta-feira a RTP.

Artur Alves foi filmado a acariciar e a tocar de forma imprópria uma aluna do 9.º ano em plena sala de aula, na Escola Básica de Abrigada, Alenquer.

O crime remonta a Abril de 2024 e foi registado por um colega da estudante que “não tem mais do que 15 anos”, numa sala de aulas, onde Artur Alves lecciona Geografia e Tecnologias da Informação. O docente regressou à escola, depois do período de suspensão, mas regressou à escola.

Os pais da aluna não terão prosseguido com a queixa, mas o MP abriu um inquérito.

O vídeo, exibido na RTP, circulou pela comunidade escolar e levou o MP a acusar o professor. “Dos autos resultam indícios suficientes que o arguido praticou, em autoria material, na forma consumada e com dolo directo, um crime de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável”, lê-se no despacho de acusação do MP.

"Com a mão aberta contraiu a mão agarrando, apalpando e acariciando a parte interior, próxima da virilha, da coxa esquerda da aluna", refere o despacho do MP, citado pela RTP.

Artur Alves foi entretanto suspenso do Chega, de acordo com uma publicação do partido.