Unidade da Tiróide é uma nova oferta do Hospital CUF Santarém

A Unidade da Tiróide do hospital CUF Santarém, está preparada para assegurar uma resposta multidisciplinar para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pessoas com patologias da tiróide.

As doenças da tiróide afectam mais de 10% dos portugueses, sendo mais comuns nas mulheres a partir dos 35 anos. Entre as mais frequentes, destacam-se a doença nodular, o hipotiroidismo e o hipertiroidismo.

“Algumas destas patologias, como o cancro da tiróide - que em Portugal regista cerca de 400 casos por ano -, podem causar complicações graves se não forem diagnosticadas e tratadas atempadamente. Na Unidade da Tiróide, adoptamos uma abordagem multidisciplinar, articulada e especializada, com o intuito de obter os melhores resultados possíveis no tratamento e, assim, melhorar a qualidade de vida dos doentes”, explica o Director Clínico e Coordenador da Unidade da Tiróide do Hospital CUF Santarém, Joaquim Costa.