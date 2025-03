Apoio para Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém mudar telhado

A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio extraordinário de 73.332 euros à Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém para financiar a substituição do telhado da sede da associação.

Na informação técnica facultada ao executivo camarário refere-se que foi comprovado o mau estado da cobertura construída nos anos 80 com telhas de fibrocimento (que contém amianto), chovendo em vários locais das instalações, principalmente no palco.

Refira-se que não existe na Câmara de Santarém um regulamento para estipular as regras que regem a atribuição deste tipo de apoios extraordinários a associações, conforme tem sido criticado pela vereadora do Chega, Manuela Estêvão. No entanto, a autarquia continua a apoiar as entidades que desenvolvem actividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, nomeadamente no que se refere à realização de obras nas suas instalações.