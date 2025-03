Centro de atendimento pediátrico abre em VFX depois de queixas da comunidade

Depois da onda de contestação em torno do encerramento das urgências pediátricas à noite e fins de semana no Hospital Vila Franca de Xira a ULS Estuário do Tejo respondeu com a abertura de um centro de atendimento que apenas funciona durante a semana.

Abre portas a 15 de Março, à semelhança do que já acontece no norte do País, o Centro de Atendimento Juvenil e Infantil (CAJI) de Vila Franca de Xira, apresentado como uma solução de recurso para os casos pediátricos não urgentes. O anúncio da abertura surge depois de uma onda de contestação popular nos cinco concelhos da área de abrangência da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULS) depois de se saber que as urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira fecham portas à noite e fins-de-semana. Situação que, inclusive, levou os autarcas a emitir uma carta conjunta criticando a decisão anunciada pela gestão de Carlos Andrade Costa.

O hospital registou, em 2024, 49.509 episódios de urgência pediátrica. O novo CAJI só irá funcionar, por agora, no horário normal de expediente, durante a semana, e atenderá crianças dos cinco concelhos da ULS Estuário do Tejo: Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira. O acesso será feito por referenciação da triagem da urgência pediátrica e, posteriormente, pelo SNS24.