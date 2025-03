Igreja da Graça é um dos alvos da praga de pombos em Santarém

A praga de pombos que afecta há anos a cidade de Santarém tem causado danos também no património monumental da cidade, como é o caso da Igreja da Graça, que tem sido conspurcada pelos dejectos das aves. Na última reunião do executivo camarário, a vereadora do Chega, Manuela Estêvão, chamou a atenção para o problema, referindo que há excrementos de pombos “por tudo quanto é sítio”. Acrescentou que se trata de uma situação desagradável que é um mau cartão de visita e que deixa os visitantes indignados.

O vereador com o pelouro do património, Nuno Domingos (PS), reconheceu que se trata de “um problema muito sério e terrível” cuja resolução “não é nada fácil”, apesar de a limpeza do monumento “ser quase diária”. Adiantou que até já experimentaram fechar a porta principal para impedir a entrada dos pombos, mas, pelos vistos, a medida não revelou grande eficácia.

A Igreja da Graça é um monumento nacional propriedade do Estado que foi objecto de obras de vulto no final do século XX e que foi entregue à Igreja. A guardaria é assegurada através do protocolo firmado entre o município, ISLA, Diocese e Misericórdia de Santarém, sendo a limpeza partilhada entre a Câmara de Santarém e a Diocese, informou Nuno Domingos. O vereador informou ainda que existem também alguns problemas de infiltrações e no sistema eléctrico, acrescentando que já solicitou que seja elaborado um relatório com os problemas detectados para ser remetido à Diocese e à tutela para que sejam tomadas providências. Na Igreja da Graça encontra-se o túmulo de Pedro Álvares Cabral, sendo um dos monumentos mais visitados da cidade.

Pombos: um problema de difícil solução

A proliferação de pombos no centro histórico tem sido objecto de preocupação por parte de moradores, comerciantes e autarcas, mas, apesar de o anterior executivo camarário ter declarado os pombos como praga na área urbana da União de Freguesias da Cidade de Santarém, as aves continuam a ser presença assídua em vários pontos da cidade. Em Novembro de 2021, a associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém efectuou mesmo um levantamento dos edifícios que habitualmente servem de abrigo a aves no centro histórico da cidade. Para além do registo fotográfico feito pelos dirigentes da associação, foram também recolhidas imagens aéreas com recurso a drones.

A Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém recordou na altura que a intensificação do combate aos pombos e outras pragas é uma das 10 medidas de curto prazo que constavam do “Caderno de Encargos para o Centro Histórico – 2021/2025” entregue às várias forças políticas que concorreram à Câmara de Santarém.