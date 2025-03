PS e PSD do Cartaxo discutem de quem é a paternidade do centro de saúde

O ambiente aqueceu na reunião de câmara do Cartaxo a meses das eleições autárquicas, após o PS reclamar louros pela construção do novo Centro de Saúde do Cartaxo, cuja obra foi lançada pela actual gestão PSD.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), respondeu na última reunião do executivo municipal ao comunicado do PS Cartaxo nas redes sociais referente ao novo centro de saúde da cidade e durante cerca de 25 minutos discutiu-se de quem é a autoria do projecto. A obra foi adjudicada por 3 milhões e 77 mil euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Prevê-se que esteja concluída até ao segundo semestre de 2026 naquele que era o parque de camiões, em frente à PSP do Cartaxo.

“Houve uma promessa da ministra de um novo centro de saúde. Se isso é um projecto, então tudo aquilo que possamos vir a fazer, uma vez identificado no passado, já é obra do Partido Socialista”, afirmou João Heitor, acusando o PS de desvalorizar o facto de a obra estar a ser concretizada. João Heitor reconhece, ainda assim, a introdução da proposta, por parte do anterior executivo, numa plataforma de projectos que podiam vir a ser financiados pelo PRR. No entanto, clarificou que não houve nenhuma informação referente ao centro de saúde na passagem de pastas.

O ex-presidente da autarquia, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), foi, inclusive, condenado por ter publicado nas páginas online da câmara, em período eleitoral, que o financiamento para o equipamento estava assegurado pela anterior ministra, tendo sido condenado pelo crime de violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade numa pena acessória de 2 anos e 9 meses sem poder exercer cargos públicos e sujeito a uma multa de 3.600 euros.