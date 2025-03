Três mulheres bombeiras à conversa em Samora Correia

Marlene Parracho, bombeira há 32 anos, Thays Freixo, comandante dos Bombeiros Voluntários de Azambuja e Irina Noel, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia foram convidadas pela Associação Social Amigos de Samora Correia a dar o seu testemunho no Dia Internacional da Mulher, 8 de Março. O colóquio “Ser mulher nos bombeiros” decorreu no Palácio do Infantado, em Samora Correia, numa altura em que as mulheres não chegam a ¼ dos bombeiros a nível nacional.

Leia a reportagem completa na edição impressa de O MIRANTE.