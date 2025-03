USF Marquesa de Alorna entra em funcionamento e reforça Saúde em Almeirim

partilhe no Facebook

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) visitou, na sexta-feira, 7 de Março, a nova Unidade de Saúde Familiar (USF) Marquesa de Alorna, em Almeirim, que iniciou actividade no início deste mês. Esta é a 17.ª USF da ULS

Lezíria e vem reforçar a rede de cuidados de saúde primários na região. Durante o percurso pelas instalações, os responsáveis tiveram a oportunidade de conversar com a equipa e conhecer de perto o funcionamento da unidade.

A USF Marquesa de Alorna já presta assistência a cerca de 7750 utentes, correspondendo aos inscritos na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Almeirim e no polo da Raposa. Numa segunda fase, está prevista a expansão da capacidade para cerca

de 10500 utentes, incluindo o polo de Benfica do Ribatejo. Com uma equipa composta por seis médicos, seis enfermeiros e cinco secretários clínicos, a nova unidade vem reforçar a resposta aos utentes da região, melhorando o acesso aos cuidados de saúde primários.