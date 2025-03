Empresário de Alcanena envolvido em nova polémica com o município

O empresário António Alexandre, que tem vários processos e queixas contra o município de Alcanena, por casos que se arrastam há dezenas de anos, está envolvido em uma nova polémica, desta vez relacionada com danos causados na casa da sua mãe. Segundo explica a O MIRANTE, António Alexandre esteve numa sessão camarária em representação da sua mãe para alertar para os danos causados na habitação aquando da construção do Espaço Cidadão. O empresário refere que até agora ainda nada foi feito e considera que o assunto não está a ser “levado a sério” pelo município presidido por Rui Anastácio.

Maria Emília Alexandre tem 91 anos e é proprietária do edifício que confina com o Espaço Cidadão e que sofreu vários danos quando a nova infraestrutura foi construída. Maria Emília Alexandre já apresentou várias queixas junto do município e nas autoridades. O empresário tem outros processos em desenvolvimento, como o caso das floreiras instaladas no interior da sua propriedade, que o município quer remover. A 14 de Outubro de 2024, vários funcionários municipais dirigiram-se ao local para proceder à remoção das floreiras, mas o empresário impediu a sua entrada, uma vez que se trata da sua propriedade privada, refere ao nosso jornal. Devido a este caso, António Alexandre foi constituído arguido, mas afirma ter provas de que procedeu dentro dos limites da lei na ocasião.

Recorde-se que António Alexandre tem mais de duas dezenas de processos pendentes no município. Conforme já noticiou O MIRANTE em diversas edições, o empresário tem aguardado respostas da autarquia face a um processo que se arrasta desde 2017, depois do município ter alcatroado uma estrada que faz parte do seu terreno privado. O habitante diz sentir-se ignorado e tratado de maneira diferente em relação a outros munícipes, que vêem os seus problemas resolvidos pelos serviços municipais em poucos dias.