Estado da saúde na Glória do Ribatejo é preocupante mas ULS diz que doentes graves não ficam sem resposta

O presidente da União de Freguesias da Glória do Ribatejo e Granho denunciou atrasos substanciais em consultas e falta de médicos, mas a Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria diz que pretende reforçar os recursos humanos. “Até finais de 2024, tudo funcionava razoavelmente bem. Agora, passámos a ter três médicos aposentados e os utentes não têm consultas”, disse João Batista à Lusa. Segundo o presidente da União de Freguesias da Glória do Ribatejo e Granho, no concelho de Salvaterra de Magos, a situação piorou após a saída de um médico, no início do ano, do pólo de saúde da Glória do Ribatejo, inserido na Unidade de Saúde Familiar (USF) Falcão Real.

Para exemplificar, afirmou que, em Janeiro, as consultas para idosos com infecções pulmonares estavam a ser marcadas para Março ou Abril. “Não é normal uma pessoa estar a marcar em Janeiro consultas para Maio e para Abril. Desde Janeiro até agora passámos a ter o caos aqui. Estamos com dificuldades em marcar consultas para idosos. Temos que estar a chamar o 112. Nós estamos a marcar consultas para idosos com 80 e tal anos, com infecções pulmonares, para Março ou Abril”, denunciou João Batista. O autarca revelou ainda que a câmara municipal disponibiliza três apartamentos e um incentivo de “700 euros mensais” para atrair médicos, mas acusou a administração da ULS da Lezíria de não aproveitar estes mecanismos.

Contactada pela Lusa, a ULS da Lezíria garantiu hoje a “desenvolver todos os esforços” para reforçar os recursos humanos do pólo de saúde da Glória do Ribatejo, assegurando que não há “qualquer orientação ou plano para o encerramento” deste pólo. Em comunicado, a ULS esclareceu que o pólo da Glória do Ribatejo conta com “quatro médicos a tempo parcial” e que os utentes podem ser atendidos em qualquer pólo da USF Falcão Real, além de terem acesso à Linha SNS24. Garantiu ainda que casos agudos terão resposta em 24 horas úteis. “Esclarece-se também que os utentes da USF Falcão Real têm a possibilidade de ser atendidos em qualquer um dos pólos da unidade, mediante marcação prévia (…) A ULS Lezíria assegura ainda que nenhum utente em situação de saúde aguda ou imprevista ficará sem resposta dentro de 24 horas úteis”, disse à Lusa a ULS.