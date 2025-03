Mação altera regulamento de incentivos para atrair profissionais de saúde

A Assembleia Municipal de Mação aprovou, por unanimidade, a alteração ao regulamento municipal que permite a contratação de “médicos indiferenciados”, incluindo estrangeiros, para reforçar a unidade de saúde local. A autarquia oferece um incentivo mensal de 2500 euros a médicos que se fixem no concelho. Actualmente, o Centro de Saúde de Mação conta com apenas dois médicos, ambos perto da idade da reforma. O programa de incentivos permite apoiar até três profissionais, justificando a revisão do regulamento. A presidente da Câmara Municipal de Mação, Margarida Lopes (PSD), afirmou estar em contacto com a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo para atrair mais um médico.

Criado em 2023, este programa responde à carência de cuidados de saúde num concelho com cerca de sete mil habitantes e uma “população muito envelhecida”. A alteração ao regulamento agora aprovada possibilita a contratação de médicos licenciados sem especialidade reconhecida, que apenas poderão realizar consultas abertas, sem ficheiro de médico de família. Se for assegurado um terceiro clínico, a autarquia pretende levar cuidados médicos às freguesias actualmente sem consultas, garantiu Margarida Lopes.